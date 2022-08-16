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    • Сильная жара сохранится в девяти областях Казахстана

    16 Августа 2022 00:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно прогнозу синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 16 августа, на большей части Казахстана обширный северо-западный антициклон сохранит погоду без осадков, а также постепенное понижение температурного фона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «С фронтальной деятельностью в горных районах юго-востока республики пройдут дожди с грозами, порывистым ветром, на юго-западе, востоке страны ночью и утром ожидается туман, на юге - пыльная буря», - говорится в сообщении синоптиков.

    Днем на юге Западно-Казахстанской, востоке Атырауской областей сохраняется, на юге Мангистауской области ожидается очень сильная жара.

    Днем на западе Актюбинской области сохраняется сильная жара.

    В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на западе, востоке Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, на востоке Алматинской, на юге Жетысуской, в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


    #Казгидромет #Погода
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