Сильная жара прогнозируется 14 июня в шести регионах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием поля повышенного давления на большей части страны 14 июня сохраняется погода преимущественно без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

На юго-востоке, северо-востоке, востоке, на крайнем западе, днем в центре РК с прохождением фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град. По республике сохраняется усиление ветра, на юге, юго-западе, в центре с пыльной бурей, на севере – туман.

На большей части Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, на юге Актюбинской, в пустынных районах Туркестанской областей ожидается сильная жара.

На юге Атырауской области сохраняется очень сильная жара.

В Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Улытауской, в областях Абай, Жетысу и Улытау, на севере, в центре Алматинской, на юге Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, востоке, севере Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангыстауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.