Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Сильная жара ожидается в восьми регионах Казахстана

    5 Сентября 2022, 00:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов в западной половине, на севере и в горных районах юго-востока Казахстана пройдут дожди с грозами. На остальной части РК сохранится погода без осадков. На западе, севере, юге и в горных районах республики ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, на юге Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, на юго-востоке Карагандинской, Улытауской областей сохраняется, на востоке Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Днем на большей части Жетысуской, Улытауской, Кызылординской, на юге Карагандинской, Костанайской, на севере, юге Алматинской, на севере, юге, западе Жамбылской, на юге, востоке Актюбинской сохраняется сильная жара.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая