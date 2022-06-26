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    Сильная жара ожидается в Кыргызстане

    26 Июня 2022, 15:25

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – На территории Кыргызстана ожидается повышение температуры воздуха до 40 градусов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-центр Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

    По данным ведомства, знойная погода ожидается с 26 по 30 июня на территории Чуйской области (до 36-38 градусов), Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей (до 38-40 градусов).

    Во время аномальной жары населению рекомендовано соблюдать простые правила:

    гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и детям по возможности сократить свои перемещения на улице, нахождение под открытым солнцем;

    для предотвращения обезвоживания употреблять не менее 1,5-2 литров прохладных, но не очень холодных жидкостей;

    носить легкую одежду, предпочтительно из натуральных тканей;

    исключить употребление алкоголя и кофе, которые приводят к обезвоживанию организма;

    не оставлять детей и животных в припаркованных транспортных средствах;

    исключить интенсивные физические нагрузки.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан
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