Сильная жара ожидается в Казахстане 5 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5 августа по-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, грозы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юге, западе Казахстана ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра. На севере, северо-западе РК в ночные и утренние часы ожидается туман, днем на северо-востоке, востоке страны – град, шквал.

Днем в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областей, в областях Жетысу, Улытау, на юге Актюбинской, Карагандинской областях и области Абай, сохраняется сильная жара 35-39°С, в Жамбылской, на юге, северо-западе Мангистауской областях сохраняется сильная жара 38-40°С.

Днем на юге области Жетысу, на севере, в центре Алматинской области сохраняется очень сильная жара 40-42°С.

В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге Костанайской, в центре Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.