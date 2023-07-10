Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Сильная жара ожидается в Казахстане 10 июля

    10 Июля 2023, 00:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 10 июля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, востоке, юго-востоке Казахстана ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на западе с выпадением града. По республике ожидается усиление ветра. На остальной территории страны ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской областей, в области Улытау сохраняется сильная жара, на большей части Костанайской, Северо-Казахстанской, на севере, западе Акмолинской, на юге Карагандинской областей ожидается сильная жара, на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей сохраняется очень сильная жара, на юге Костанайской областей ожидается очень сильная жара.

    На большей части Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, на юге, западе, севере, в пустынных районах Туркестанской области, на юге, севере Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау, области Жетысу, на юге, юго-востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на большей части Северо-Казахстанской, на севере, в центре Алматинской, на северо-западе, востоке, юге Павлодарской областей, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части области Жетысу, Акмолинской области, на севере области Абай, на юге, западе Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется высокая пожарная опасность, в северной половине Костанайской области, на западе, севере Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Алматы, Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Дожди с грозами и град прогнозируют в большинстве городов Казахстана
    Уровень воды поднялся в реке Левый Талгар в Алматинской области
    Упавшие деревья повредили автомобили в Алматы
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице