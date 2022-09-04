Сильная жара ожидается в девяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду на большей части Казахстана по-прежнему будет определять антициклон, с которым ожидается сухая погода. Лишь на западе, севере страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами. По республике на западной, северной, южной части ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге - с пыльной бурей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, на западе и юге Атырауской, на востоке, юге Западно-Казахстанской, на юге Абайской, Костанайской, на юго-востоке Карагандинской, Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На большей части Акмолинской, Костанайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской, Мангистауской, Улытауской, Атырауской, на юге Актюбинской, Карагандинской областей сохраняется сильная жара» , - говорится в сообщении синоптиков.



