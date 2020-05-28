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Сильная жара ожидается в Атырауской области
28 Мая 2020 19:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 29 мая ожидается повышение температуры воздуха до 38 градусов тепла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казигидромет».
«В Атырауской област и днем 29 мая ожидается сильная жара 35-38 градусов. В городе Атырау днем 29 мая ожидается сильная жара 35-37 градусов», - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, вероятность составляет 80-85%.
Ключевые слова: Атырауская область, Казгидромет, Погода,
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