+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 24 °С
USD 412.10 EUR 454.34
RUB 5.82 CNY 57.62
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сильная жара ожидается в Атырауской области

28 Мая 2020 19:00
Поделиться:
Сильная жара ожидается в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 29 мая ожидается повышение температуры воздуха до 38 градусов тепла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казигидромет».

«В Атырауской област и днем 29 мая ожидается сильная жара 35-38 градусов. В городе Атырау днем 29 мая ожидается сильная жара 35-37 градусов», - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, вероятность составляет 80-85%.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив