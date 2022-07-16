16 Июля 2022 18:14

Сильная жара ожидается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По данным РГП «Казгидромет», в воскресенье, 17 июля, в Алматы ожидается сильная жара до 36 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте по чрезвычайным ситуациям г. Алматы сообщили, что жаркая погода опасна, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта.

«Воздержитесь от прогулок, не увлекайтесь физической активностью. Необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Призываем жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов», - заявили в пресс-службе ДЧС.

Ранее врачи рекомендовали жителям, как уберечь себя в жару.