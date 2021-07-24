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Сильная жара ожидается в Алматы

24 Июля 2021 20:00
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Сильная жара ожидается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В соответствии со штормовым предупреждением РГП «Казгидромет», в городе Алматы ожидается сильная жара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В дневное время 25-27 июля столбики термометров достигнут отметок +36,+38℃. Жаркая погода опасна, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта. Воздержитесь от прогулок, не увлекайтесь физической активностью», - обратились к алматинцам в ДЧС Алматы.

Необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление.

«Призываем жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов», - добавили в ДЧС.



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#Алматы   #Безопасность   #Погода   #МЧС  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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