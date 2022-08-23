Сильная жара ожидается 23 августа на юге и западе страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С северо-западным антициклоном 23 августа на большей части Казахстана сохранится погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, западе – туман. Ночью на севере, востоке на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2 градусов. Днем на юго-западе ожидается пыльная буря.

В Кызылординской, на юге и востоке Туркестанской сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем в Атырауской области ожидается сильная жара.

Как сообщалось ранее, ш тормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана.



