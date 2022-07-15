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    Сильная жара ожидается 15 июля на большей части Казахстана

    15 Июля 2022, 00:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на юге, юго-востоке, юго-западе и в центре РК. На остальной же территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидаются усиление ветра, на юге, юго-западе – пыльная буря, на западе – град, на севере ночью и утром – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На большей части Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, на западе, на юге Жамбылской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Улытауской, Кызылординской, на юге Западно-Казахстанской, Карагандинской, ожидается сильная жара.

    Днем на большей части Мангистауской, на юге Атырауской, Актюбинской, Костанайской областей ожидается очень сильная жара.

    Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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