12 Июля 2022 00:44

Сильная жара на западе и ливни в центре Казахстана ожидаются 12 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неустойчивый характер погоды сохранится 12 июля на большей части Казахстана – пройдут дожди, днем в центре – сильный дождь. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, днем на юго-западе, юге страны – пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

И только на западе и юго-западе РК сохранится погода без осадков.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, на западе, в центре Костанайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской областей ожидается сильная жара.

Днем на большей части Мангистауской, на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областей ожидается очень сильная жара.