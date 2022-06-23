Сильная жара и грозы - штормовая погода ожидается в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильная жара и грозы ожидаются в девяти областях старны 24 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

24 июня днем на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем 24 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

24 июня в северной половине, на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза.

Днем 24 июня на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, в центре, юге Абайской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области - сильная жара до 35 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 24 июня в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке и в горных районах области - гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, на юге, востоке и в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Конаеве 24 июня ночью ожидается гроза.

Ночью 24 июня на юге, днем на востоке и в горных районах Жетысуской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на востоке области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Днем на востоке области сохраняется сильная жара до 36 градусов.

Днем 24 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара 40-44 градуса. Ветер юго-восточный, утром и днем в центре области 15-20 м/с с пыльной бурей. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 41-43 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 июня на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются гроза, ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 38 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара до 36 градусов.

24 июня ночью на севере, днем на западе, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара - 35-37 градусов. В Актобе ночью 24 июня ожидается гроза.