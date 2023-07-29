Сильная жара и грозы ожидаются в Астане, Алматы и еще 13 регионах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Грозы и сильная жара ожидаются в воскресенье в Астане, Алматы и 13 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

30 июля днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 38-39 градусов и чрезвычайная пожарная опасность, на западе области - высокая пожарная опасность. В Актау 30 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на востоке области Улытау ожидается гроза. Днем на большей части области - сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане 30 июля днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Днем на севере, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Днем на юге области - сильная жара 35 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 30 июля днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске 30 июля днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане 30 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, западе области Абай ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. 30-31 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане 30-31 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Павлодарской области ожидаются гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Павлодаре 30 июля утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Кызылординской области ожидается гроза, сохраняется сильная жара 40-42 градуса. 30 июля-1 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 30 июля днем сохраняется сильная жара 40-42 градуса. 30 июля-01 августа - чрезвычайная пожарная опасность.

В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. На большей части области - чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 30 июля днем ожидается сильная жара 35-37 градусов, ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. На большей части области - чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 30 июля днем ожидается гроза, ветер восточный с переходом на западный, днем при грозе порывы 15 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов, ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Костанайской области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля-1 августа днем на большей части Алматинской области ожидается сильная жара 35-39 градусов. 30 июля – 01 августа на большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве 30 июля-1 августа днем ожидаются сильная жара 35-38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы 30 июля-1 августа днем - сильная жара 35-37 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.