Сильная жара и грозы ожидаются 14-16 июля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды в Казахстане на 14-16 июля сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

«Теплые воздушные массы из районов Ирана начнут оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана, принося с собой по-летнему высокие температуры воздуха. И даже на севере страны столбики термометров в дневные часы зафиксируют 30-35 градусов тепла. Но, не смотря на высокий температурный фон, сохраняются кратковременные дожди с грозами. Однако, уже с 15 июля на запад, а с 16 июля и на север страны начнет влиять Северный циклон, который обусловит небольшое понижение температуры воздуха», - сообщили в Казгидромете.