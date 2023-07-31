Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Сильная жара и дожди ожидаются в Казахстане

    31 Июля 2023, 00:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщает РГП «Казгидромет», лишь на западе, юге, северо-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике - усиление ветра, на юге - с пыльной бурей. На севере в ночные и утренние часы ожидается туман.

    Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской областях, областях Жетысу, Улытау, на юге Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областей, области Абай ожидается сильная жара до 35-42°С.

    Днем на юге Актюбинской области сохраняется очень сильная жара 40°С.

    В Северо-Казахстанской области, на западе, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области - высокая пожарная опасность.

    В Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Кызылординской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге Костанайской, на западе Атырауской, на юге, востоке Павлордарской, на юге, западе Акмолинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сильный ветер и грозы снова прогнозируют в СКО
    Жара, дожди и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах страны
    Сильный ветер и дожди наблюдались почти по всей территории СКО
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области