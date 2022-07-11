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Сильная жара и дожди ожидаются 11 июля в Казахстане
11 Июля 2022 00:01

Сильная жара и дожди ожидаются 11 июля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят 11 июля свое влияние на большей части Казахстана – пройдут дожди. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, на юге – днем пыльная буря, на севере – ночью и утром туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

И только на западе и юго-западе РК под влиянием антициклона – все еще сохранится погода без осадков.

На большей части Кызылординской, на западе, северо-востоке Западно-Казахстанской, на востоке, севере Атырауской, на севере, в пустынных районах Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской, на юго-западе Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на юге Мангистауской областей ожидается сильная жара.


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