Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами, днем град, шквал, лишь на юге и востоке страны - погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе, севере страны - пыльная буря, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на большей части Туркестанской, Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской областей, областей Улытау, Абай, Жетысу ожидается сильная жара.

На западе, в пустынных районах Туркестанской, на юге, севере, в центре Павлодарской, на юге Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской областей и областей Улытау, Жетысу, на востоке Акмолинской, на севере, в центре Алматинской, на севере, востоке, юге области Абай ожидается очень сильная жара.

На большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, в северной половине Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность.

На большей части Туркестанской, Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской областей, областей Улытау, Абай, Жетысу, на юге, востоке Актюбинской, Костанайской, Атырауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.