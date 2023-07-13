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    Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Казахстане

    13 Июля 2023, 00:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами, днем град, шквал, лишь на юге и востоке страны - погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе, севере страны - пыльная буря, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», на большей части Туркестанской, Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской областей, областей Улытау, Абай, Жетысу ожидается сильная жара.

    На западе, в пустынных районах Туркестанской, на юге, севере, в центре Павлодарской, на юге Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской областей и областей Улытау, Жетысу, на востоке Акмолинской, на севере, в центре Алматинской, на севере, востоке, юге области Абай ожидается очень сильная жара.

    На большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, в северной половине Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    На большей части Туркестанской, Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской областей, областей Улытау, Абай, Жетысу, на юге, востоке Актюбинской, Костанайской, Атырауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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