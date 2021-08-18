Сильная жара, грозы, град: штормовые предупреждения в регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые предупреждения на 19 августа объявлены в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, востоке Карагандинской области 19 августа ожидаются гроза, град. Ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области 19 августа ожидается ветер северо-восточный днем на юге, юго-востоке области 15-20 м/с с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде 19 августа ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с с пыльной бурей.

На юго-востоке Акмолинской области 19 августа ожидается гроза.

На юге Костанайской области д нем 19 августа сохраняется сильная жара до 36 градусов. В центральных и южных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области 19 августа ветер юго-восточный, днем на юго-западе области ожидается 15-20 м/с. В Уральске днем 19 августа ожидается сильная жара 38 градусов.