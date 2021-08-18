Сильная жара, грозы, град: штормовые предупреждения в регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые предупреждения на 19 августа объявлены в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На севере, востоке Карагандинской области 19 августа ожидаются гроза, град. Ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области 19 августа ожидается ветер северо-восточный днем на юге, юго-востоке области 15-20 м/с с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылорде 19 августа ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с с пыльной бурей.
На юго-востоке Акмолинской области 19 августа ожидается гроза.
На юге Костанайской области д нем 19 августа сохраняется сильная жара до 36 градусов. В центральных и южных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области 19 августа ветер юго-восточный, днем на юго-западе области ожидается 15-20 м/с. В Уральске днем 19 августа ожидается сильная жара 38 градусов.
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