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    Сильная жара будет в Казахстане 11 июля

    11 Июля 2023, 00:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 июля с отрогом антициклона на большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на западе, юго-западе, юге страны - пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, в области Улытау сохраняется сильная жара.

    На большей части Актюбинской, на западе Акмолинской, на северо-востоке Мангистауской, на западе, юге Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на юге области Улытау ожидается очень сильная жара.

    На большей части Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, на юге, западе, севере, в пустынных районах Туркестанской области, на юге, севере Атырауской, на юге Костанайской, , области Жетысу, на юге, юго-востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, Карагандинской областей, в области Улытау, на северо-западе, востоке, юге Павлодарской областей, на юге, западе Восточно-Казахстанской области, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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