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    Сильная засуха в Венгрии может повлиять на водоснабжение страны

    18 Августа 2022 12:06

    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ – Венгрия в настоящее время переживает самую большую засуху с 1901 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Kronen Zeitung.

    Уровень реки Дунай за последние три недели снизился на 150 сантиметров. Аналогичная ситуация складывается с другим крупными реками Венгрии. В реках Тиса и Ипель объем воды упал до рекордно низкого уровня, а многочисленные озера меньшего размера высохли.

    Количество питьевой воды в Венгрии зависит от уровня Тисы, которая является второй главной рекой страны наряду с Дунаем. Некоторые региональные водоснабжающие компании уже предупреждают власти о нехватке и снижении давления воды.

    По данным Главного управления водного хозяйства, количество осадков сократилось вдвое. Особенно сильно засуха в этом году повлияет на фермеров в регионе Пушта, где ожидается производство зерна от 2 до 4 тонн с гектара, что значительно ниже урожая прошлых лет (от 4,5 до 5 тонн).


    Фото: krone.at

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Происшествия #Венгрия #Мировые новости #Засуха
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