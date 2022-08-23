Сильная засуха в Европе снижает производство электроэнергии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Высокая температура и засуха усугубили энергетический кризис в Европе этим летом, негативно отразившись на производстве электроэнергии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

Во Франции, крупнейшем в Европе производителе атомной энергии, несколько электростанций вдоль рек Рона и Гаронна были вынуждены сократить выработку, поскольку температура рек была слишком высокой, чтобы охладить электростанции. Согласно последним данным, опубликованным французским оператором системы передачи электроэнергии RTE, выработка ядерной энергии во Франции в июне составила 20,1 ТВтч, что значительно ниже 27,7 ТВтч, зарегистрированных в том же месяце прошлого года.

Гидроэнергетика также получила сильный удар. В среднем по Франции в июле дефицит осадков составил около 84 процента. Французская компания Electricite de France сообщила в августе, что в долине Роны, Альпах и регионе Лазурного Берега, на которые приходится более 70 процентов гидроэнергетических мощностей страны, выработка гидроэлектроэнергии упала на 60 процентов с января этого года. Произведено всего 4 ТВтч гидроэлектроэнергии, что является самым низким показателем.

Аналогичная ситуация в Италии. Энергетическая компания Enel сообщила, что завод близ Пьяченцы, к юго-востоку от Милана, был закрыт на неопределенный срок в июне, а большинство других гидроэлектростанций работают не на полную мощность из-за низкого уровня воды в реке Пo, снизившейся почти на 50 процентов из-за сильной засухи.

По данным федерации водных компаний Италии Utilitalia, с января по май производство гидроэлектроэнергии сократилось примерно на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство электроэнергии на угле также пострадало в Германии, поскольку падение уровня воды в реке Рейн затруднило судоходство, лодки могут перевозить только около четверти своей вместимости.

Базирующаяся в Дюссельдорфе Uniper, одна из крупнейших энергоснабжающих компаний Германии, заявила, что две ее угольные электростанции в западной части Германии могут работать с перебоями до начала сентября из-за нестабильных поставок угля.

Падение уровня производства привело к росту цен в июле на электроэнергию во Франции и Германии приблизились к рекордным уровням. В начале августа фьючерсы на электроэнергию на следующий год в Европе превысили 550 евро за мегаватт-час, по сравнению со 100 евро год назад.