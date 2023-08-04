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    Сильная засуха ожидается в августе в трех областях Казахстана

    4 Августа 2023, 12:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно уточненного прогноза, в августе на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По данным Казгидромета, умеренная засухаожидается:

    в Иргизском районе Актюбинской области,

    в Шиилийском районе Кызылординской области и городе Кызылорде,

    в Енбекшиказахском районе Алматинской области,

    в Кордайском, Жуалынском районах Жамбылской области, в окрестности города Тараза,

    в Жетысайском, Казыгуртском, Арысском, Отрарском, Туркестанском, Сузакском и Сарыагашском районах Туркестанской области,

    в окрестности города Аркалыка Костанайской области и в окрестности города Караганды.

    Сильная засуха будет:

    в Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области,

    в Айтекебиском районе Актюбинской области,

    в Кармакшинском районе Кызылординской области.

    Умеренно влажно будет в Казталовском и Таскалинском районах Западно-Казахстанской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Актюбинская область Костанайская область Кызылординская область Казгидромет Регионы Казахстана Погода
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