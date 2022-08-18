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    Сильная геомагнитная буря ожидается на Земле

    18 Августа 2022 02:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшие сутки на Земле может начаться сильная геомагнитная буря, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение сайта «Наблюдательная астрономия».

    Грядущая магнитная буря заявила о себе довольно неожиданно. 14 августа обычная группа пятен AR 3078, появившаяся неделю назад на видимой стороне Солнца, за считанные часы дала несколько вспышек. А еще через сутки магнитуда этой группы стала очень сложной и, соответственно, вероятность мощных вспышек заметно увеличилась. Группе была присвоена сложнейшая магнитудная классификация.

    А с 15-го по 16-е августа произошли три заметные вспышки с последующими выбросами корональной массы.

    К концу дня 17 августа около группы пятен AR 3078 скопилось большое количество плотной солнечной плазмы. Через некоторое время она была выброшена с поверхности Солнца. Если через 2-3 суток этот выброс заденет Землю, значит, нас будет ожидать еще одна значительная геомагнитная буря, говорится в сообщении.

    Американский центр прогнозирования космической погоды NOAA уже выдал предупреждение о предстоящей мощной буре Кр=7 (G3).

    О сильной геомагнитной буре 18 августа 2022 года в Нур-Султане сообщает и казахстанский метеорологический сайт, здесь дан почасовой прогноз геомагнитной остановки.


    Фото: vk.com/astro.nomy

    Автор:

    Сара Кабикызы

    #Освоение космоса #Общество
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