Сигнал о приведении в готовность органов управления и сил подали в рамках учений «Қыс-2022»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 ноября в 08:00 в рамках Республиканских командно-штабных учений «Қыс-2022» подан сигнал «Дабыл» (приведение органов управления и сил в готовность), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

С 24 по 25 ноября в Казахстане проводится Республиканское командно-штабное учение «Қыс-2022» на тему «Подготовка органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода».

Республиканский штаб по координации и руководству учением находится в Костанае.

В рамках учения «Қыс-2022» во всех регионах страны запланированы командно-штабные тренировки для отработки действий по ликвидации ЧС, практических действий с аварийно-спасательными службами и формированиями гражданской защиты.

В рамках Республиканского КШУ «Қыс - 2022» департамент по ЧС Костанайской области и привлекаемые на учения подразделения формирований гражданской защиты 24 ноября текущего года отработают действия на учебно-тренировочном месте по практическому выполнению аварийно-спасательных неотложных работ в Костанае в микрорайоне «Кунай».



