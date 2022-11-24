Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Сигнал о приведении в готовность органов управления и сил подали в рамках учений «Қыс-2022»

    24 Ноября 2022, 08:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 ноября в 08:00 в рамках Республиканских командно-штабных учений «Қыс-2022» подан сигнал «Дабыл» (приведение органов управления и сил в готовность), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    С 24 по 25 ноября в Казахстане проводится Республиканское командно-штабное учение «Қыс-2022» на тему «Подготовка органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода».

    Республиканский штаб по координации и руководству учением находится в Костанае.

    В рамках учения «Қыс-2022» во всех регионах страны запланированы командно-штабные тренировки для отработки действий по ликвидации ЧС, практических действий с аварийно-спасательными службами и формированиями гражданской защиты.

    В рамках Республиканского КШУ «Қыс - 2022» департамент по ЧС Костанайской области и привлекаемые на учения подразделения формирований гражданской защиты 24 ноября текущего года отработают действия на учебно-тренировочном месте по практическому выполнению аварийно-спасательных неотложных работ в Костанае в микрорайоне «Кунай».
    Учения МЧС ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Республиканское командно-штабное учение «Қыс-2022» пройдет в Костанае
    Установлена причина пожара в квартире жилого дома «Кахарман»
    Соглашения Казахстана с Узбекистаном и Туркменистаном по ликвидации ЧС одобрил Мажилис
    Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана
    Популярное
    1 Рак легкого обнаружили у 400 пациентов в Карагандинской области
    2 Как изменилась численность населения в городах-миллионниках Казахстана за 10 лет
    3 Германия — Япония: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу
    4 Новую модель управления пригородами Астаны, Алматы и Шымкента внедрят в РК
    5 Завод ТОО «Казфосфат» в Жамбылской области работает в штатном режиме
    Новости партнеров