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    Сигареты подорожают в Казахстане с 1 июля

    4 Мая 2023, 17:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 1 июля текущего года вырастут минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком. Соответствующий приказ подписал министр финансов РК, передает МИА «Казинформ».

    Предлагается установить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере:

    710 тенге с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно; 770 тенге с 1 января 2024 года.

    Причинами увеличения минимальных розничных цен на табачные изделия являются: увеличение ставок акцизов в 2023-2024 годы на 14 процентов; увеличение стоимости импортируемого сырья и материалов в среднем на 20 процентов; значительное осложнение логистики сырья и компонентов табачных изделий; рост инфляции в 2022 году до 20,3 процента.

    Кроме этого, целью повышения цен является сокращение распространения и употребления табака и табакокурения.

    Документ размещен на портале «Открытые НПА» до 19 мая.

    Автор:

    Артем Волков

    Экономика Минфин РК
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