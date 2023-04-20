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    Сигареты на 5,4 млн тенге пытались незаконно ввезти из Кыргызстана в Казахстан

    20 Апреля 2023, 11:42

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Из Кыргызстана пытались ввезти 20 160 пачек сигарет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Национальной безопасности.

    «14 апреля в автомобильном пункте пропуска «Сыпатай батыр» Жамбылской области пограничники пресекли из Кыргызстана попытку незаконного ввоза в Казахстан крупной партии табачных изделий - 20 160 пачек сигарет. Предварительная оценочная стоимость товара составляет около 5 400 000 тенге.

    Выявленный груз передали в управление государственных доходов Меркенского района для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    14 и 17 апреля на участках пограничных отделений «Аксу» и «Кенес» департамента ПС по Жамбылской области задержали трех граждан Кыргызстана, которые пересекли границу.

    В отношении задержанных проводится проверка.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Жамбылская область Борьба с преступностью Кыргызстан КНБ Борьба с коррупцией
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