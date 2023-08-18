Сидящего на трассе мужчину насмерть сбили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Смертельный наезд на сидящего на трассе мужчину совершил житель Семея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказали в ДП области Абай, ночью 13 августа в полицию поступило сообщение от 46-летнего жителя Семея, который следуя по трассе Кокпекты – Васильевская переправа вблизи села Жансары, на своем авто совершил наезд на неизвестного мужчину, который сидел на трассе.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина скончался от полученных телесных повреждений на месте.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, управляющими транспортным средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования не подлежат разглашению.