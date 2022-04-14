Сибирскую язву выявили у двух жителей Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сибирская язва выявлена у двух жителей Тюлькубасского района Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

«В настоящее время один из заболевших находится на лечении в Акмолинской области, второй - в Туркестанской области. Состояние пациентов стабильное, скоро их выпишут из больницы», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

Между тем в ДСЭК области заявили, что «аудиозапись касательно сибирской язвы, распространяемая в последние дни через мессенджер Whats App, не соответствует действительности», пояснив, что мясо больных животных не было закуплено в Туркестанской области.

«По словам больных, мясо привезли из Жамбылской области. Следственно-проверочной работой по вопросам, у кого именно и где было приобретено мясо, занимаются компетентные органы», - говорится в сообщении ДСЭК региона.



