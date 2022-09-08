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    Сибирская язва выявлена в Костанайской области

    8 Сентября 2022, 09:07

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костряковском сельском округе Федоровского района Костанайской области устанавливается карантин в связи с выявлением у крупного рогатого скота сибирской язвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ElDala.kz.

    Карантин установят на территории села Запасное, следует из проекта решения акима Костряковского сельского округа.

    Отметим, что в годом ранее, в июле, сибирская язва была выявлена на территории Денисовского района Костанайской области, в селе Приречное. В ноябре заболевание зафиксировали в одном из хозяйств в селе Жалтырколь - тоже в Денисовском районе.

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области на май текущего года, в регионе учтено 156 стационарно неблагополучных пунктов по сибирской язве. Это населенные пункты, на территории которых имеются сибиреязвенные захоронения больного скота. Всего в области имеется 308 таких захоронений.

    Основным источником сибирской язвы являются больные животные. Вся продукция от вынужденно забитых больных животных считается инфицированной и непригодной для употребления в пищу. Даже длительная варка мяса не гарантирует освобождения от возбудителя. Поэтому павших животных необходимо утилизировать методом сжигания в инсенераторных печах.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Костанайская область Минсельхоз Животные Костанай
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