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    Сибирская чечевица впервые за 100 лет появилась в Семее

    11 Февраля 2022, 22:31

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее впервые за 100 лет удалось сфотографировать редкую птицу – сибирскую чечевицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    Фотограф Андрей Куряшкин рассказал, что на днях в районе Восточного поселка встретил редкую для региона птицу – сибирскую чечевицу.

    «Пять-семь птичек кормились на кустарнике мелкими черными ягодками. При этом сибирская чечевица (Carpodacus roseus) гнездится в горно-таежных лесах Юго-Западного Алтая. Периодически эти птицы откочевывают от мест своего гнездования на далекие расстояния. Но за все время наблюдения за птицами в Семее, они были отмечены только один раз – ровно 100 лет назад», - отметил А. Куряшкин.

    Фотограф рассказал, что массовый залет сибирской чечевицы в город был зарегистрирован ученым Виктором Селевиным в феврале 1922 года. В эту зиму можно было встретить птиц не только в Семипалатинске, но и в окрестностях города.

    «Виктор Алексеевич Селевин подробно описал это редкое удивительное событие: «один птицелов поймал с февраля по март полсотни чечевиц». Город Семей – это крайняя самая дальняя точка залета сибирской чечевицы от мест гнездования. Крайне редкая встреча для орнитологов, несомненно, имеет важное значение в изучение распространения видов птиц», - добавил А. Куряшкин.


    Фото: Андрей Куряшкин

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Природа
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