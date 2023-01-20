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    Сиамских близнецов из Кыргызстана успешно разделили узбекские врачи

    20 Января 2023, 14:12

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Узбекские врачи с помощью операции успешно разделили сиамских близнецов из Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Узбекистана.

    Молодые родители из Оша обратились за медицинской помощью в Учебно-лечебно-методический центр неонатальной хирургии при Республиканском перинатальном центре в Узбекистане еще в июне прошлого года.

    В узбекском ведомстве рассказали, что малышки родились 31 мая 2022 года.

    «Патологию обнаружили на 28-й неделе беременности у женщины. Ее отправили на осмотр в Бишкек. На 29 неделе родоразрешение было осуществлено с помощью кесарева сечения. Малышек, общий вес которых при рождении составлял 1 600 граммов, назвали Фотимой и Зухрой», - сообщили медики.

    Операцию проводили опытные хирурги Узбекистана, тесно помогали директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников, профессор Хабибулло Акилов и заведующий кафедрой детской хирургии ТашПМИ, профессор Насриддин Эргашев.

    «Во время операции с целью предотвращения кровотечения из печени и других сосудов применялись ультразвук и аргоновый скальпель, а также современный гемостатический материал под названием bloodstop. В результате дети были отделены с минимальным уровнем кровотечения. К счастью, оказалось, что желчные пузыри больных формировались раздельно. Это гарантировало, что даже когда два тела были разделены, желчные пузыри без проблем выполняли свою функцию», - отметили узбекские врачи.

    Специалисты оценивают состояние детей как стабильное. Девочек в скором времени выпишут из больницы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Узбекистан Кыргызстан
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