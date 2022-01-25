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Си Цзиньпин высказался об январских событиях в Казахстане

25 Января 2022 16:45
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Си Цзиньпин высказался об январских событиях в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Китай готов оказать Казахстану необходимую поддержку и помощь в свете январских событий. Об этом заявил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Недавние беспорядки в Казахстане привели к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу. Будучи соседом и другом Казахстана, Китай решительно поддерживает усилия Казахстана по прекращению насилия и стабилизации обстановки. Китай готов оказать Казахстану необходимую поддержку и помощь. Убежден, что под твердым руководством президента Токаева казахстанский народ откроет для своей страны светлое будущее», - сказал Си Цзиньпин, выступая на саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений.

Вместе с тем Китай выступает против вмешательства во внутренние дела Казахстана под предлогом защиты прав человека.

«Добрососедство и дружба лежат в основе наших отношений. Китай придерживается концепции доброжелательности, искренности, взаимовыгоды и толерантности, и будет и впредь расширять контакты с государствами Центральной Азии, активизирует стратегическую координацию. Считаю важным задействовать роль встреч министров иностранных дел стран Центральной Азии и других механизмов диалога, укреплять нашу солидарность и взаимное доверие, углублять взаимовыгодное сотрудничество в интересах совместного развития и процветания», - добавил Председатель КНР.


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#Президент Казахстана   #Китай   #Международная деятельность РК   #ЧП-2022  
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Автор:

Анеля Касымова

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