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    Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева

    3 Января 2022, 13:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступило поздравительное письмо Председателя КНР Си Цзиньпина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В своем письме Председатель КНР по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем от имени Правительства и народа КНР, а также от себя лично выразил Главе нашего государства и дружественному народу Казахстана сердечные поздравления и наилучшие пожелания.

    – Китай и Казахстан являются дружественными соседними странами и вечными всесторонними стратегическими партнерами. За 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами постоянно поддерживается высокий уровень диалога, непрерывно углубляется взаимное доверие. Сотрудничество по совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь» принесло плодотворные результаты. Китайская сторона последовательно поддерживает путь развития Казахстана и искренне желает больших успехов, в том числе в укреплении важной роли в международных и региональных делах, – говорится в письме.

    Лидер Китая подчеркнул, что придает повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений. Председатель КНР выразил готовность направить совместные усилия с Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках 30-летия установления дипломатических отношений на укрепление традиционной дружбы, выведение вечного всестороннего стратегического партнерства на новую ступень на благо двух государств и наших народов.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Китай
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