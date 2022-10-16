Си Цзиньпин обозначил приоритеты внешнеполитического курса КНР

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – На церемонии открытия ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК) ее генеральный секретарь Си Цзиньпин заявил, что Китай не будет проводить политику гегемонизма и расширения своих границ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил в своем докладе Си Цзиньпин, Китай выступает решительно против любых форм гегемонии и политики грубой силы, не приемлет мышления холодной войны, вмешательства во внутренние дела других стран и выступает против двойных стандартов.

«Китай всегда твердо придерживается основной цели своей внешней политики – защищать мир во всем мире и содействовать совместному развитию», - сказал генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) КПК.

Си Цзиньпин отметил, что Китай выдвинул инициативы в области глобального развития и безопасности и готов сотрудничать с международным сообществом для их реализации.

«Китай придерживается политики открытости внешнему миру, а также стратегии взаимной выгоды и взаимного выигрыша. Китай всегда предлагал свое развитие в качестве новых возможностей для всего мира, стимулируя формирование открытой мировой экономики, которая приносит пользу народам всех стран», - сказал Си Цзиньпин.

По словам китайского лидера, Китай придерживается правильного направления экономической глобализации, совместно строит международную среду, которая благотворно сказывается на развитии государства и культивирует новую динамику глобального развития.

Ранее на открытии ХХ съезда Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин сказал, что Китай сосредоточится на высококачественном развитии.

ХХ съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября.

Фото: Xinhua





Фото: Xinhua



