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    Си Цзиньпин обозначил приоритеты внешнеполитического курса КНР

    16 Октября 2022, 18:00

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – На церемонии открытия ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК) ее генеральный секретарь Си Цзиньпин заявил, что Китай не будет проводить политику гегемонизма и расширения своих границ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил в своем докладе Си Цзиньпин, Китай выступает решительно против любых форм гегемонии и политики грубой силы, не приемлет мышления холодной войны, вмешательства во внутренние дела других стран и выступает против двойных стандартов.

    «Китай всегда твердо придерживается основной цели своей внешней политики – защищать мир во всем мире и содействовать совместному развитию», - сказал генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) КПК.

    Си Цзиньпин отметил, что Китай выдвинул инициативы в области глобального развития и безопасности и готов сотрудничать с международным сообществом для их реализации.

    «Китай придерживается политики открытости внешнему миру, а также стратегии взаимной выгоды и взаимного выигрыша. Китай всегда предлагал свое развитие в качестве новых возможностей для всего мира, стимулируя формирование открытой мировой экономики, которая приносит пользу народам всех стран», - сказал Си Цзиньпин.

    По словам китайского лидера, Китай придерживается правильного направления экономической глобализации, совместно строит международную среду, которая благотворно сказывается на развитии государства и культивирует новую динамику глобального развития.

    Ранее на открытии ХХ съезда Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин сказал, что Китай сосредоточится на высококачественном развитии.

    ХХ съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября.

    Фото: Xinhua


    Фото: Xinhua

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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