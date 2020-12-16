Си Цзиньпин, Елизавета ІІ и мировые лидеры поздравили казахстанцев с Днем Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В адрес Главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы в связи с Днем Независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил Касым-Жомарту Токаеву поздравления от имени Правительства и народа Китая, а также от себя лично по случаю 29-ой годовщины Независимости Казахстана. «В ходе Вашего государственного визита в Китай в сентябре прошлого года мы на основе обоюдного согласия приняли решение о придании китайско-казахстанским отношениям статуса вечного всестороннего стратегического партнерства, что открыло новые перспективы двустороннего сотрудничества. Я придаю большое значение развитию китайско-казахстанских отношений и готов продолжить совместно с Вами усилия для укрепления взаимной поддержки и углубления сопряжения стратегий, что позволит добиться новых плодотворных результатов в рамках совместной реализации проекта «Один пояс – один путь» на благо двух стран и народов», – отмечается в послании. В завершение Си Цзиньпин высказал пожелания процветания и могущества дружественному Казахстану, а также счастья и благополучия – народу нашей страны.

Император Японии Нарухито в своем приветственном письме пожелал Касым-Жомарту Токаеву благополучия, а народу Казахстана – процветания.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и Наследный принц Королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд пожелали Казахстану дальнейшего развития и процветания.

Королева Великобритании Елизавета ІІ поздравила Главу государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Независимости. «Ваше Превосходительство, примите мои самые теплые поздравления по случаю национального праздника, а также наилучшие пожелания народу Казахстана в это трудное время», – говорится в телеграмме.

Свои поздравления также направили Король Испании Фелипе, Король Бельгии Филипп, Король Марокко Мухаммед VI, Эмир Государства Катар Тамим бен Хамад Аль Тани, Султан Омана Хайсам Бен Тарик, Король Камбоджи Нородом Сиамони.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев от себя лично и от имени узбекского народа поздравил с национальным праздником Президента Касым-Жомарта Токаева и казахстанцев. «Нам как близким соседям доставляют огромную радость и удовлетворение Ваши значительные достижения в повышении благосостояния народа Казахстана и дальнейшем укреплении его престижа на международной арене. Особого признания заслуживают принимаемые Вами эффективные меры в условиях глобальной пандемии по обеспечению экономического развития в Вашей стране и устранения ее последствий. Хотел бы отдельно отметить активизацию за последние годы наших совместных усилий по расширению взаимовыгодных и долгосрочных отношений между нашими странами и поднятию их на совершенно новый уровень», – подчеркивается в телеграмме.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил свои наилучшие пожелания по случаю празднования Дня Независимости. «Мы дорожим исторически сложившимися нерушимыми узами, связывающими наши народы. Выражаю уверенность, что совместными усилиями мы сможем обеспечить последовательное динамичное развитие таджикско-казахстанского стратегического партнерства», – отмечается в телеграмме.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов от себя лично и от имени своего народа направил пожелания благополучия и процветания нашей стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тепло поздравил и пожелал благополучия и процветания Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана. «Нам очень приятно видеть, что наше стратегическое партнерство с Казахстаном, с которым нас связывают общие исторические, культурные и братские узы, значительно расширяется и охватывает новые сферы. Буду рад посетить Казахстан в удобное время и вместе с Вами провести заседание Совета сотрудничества на высшем уровне».

Президент Ирана Хасан Рухани в своем поздравлении с удовлетворением констатирует укрепление отношений между двумя странами, а также имеющийся потенциал развития сотрудничества.

Поздравительные письма в связи с Днем Независимости Казахстана также направили Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, Президент Индии Рам Нат Ковинд.

В приветственном послании Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина говорится: «Благодаря сотрудничеству в различных сферах дружеские отношения между двумя странами динамично развиваются. Мой прошлогодний визит в Казахстан придал новый импульс развитию двусторонних отношений. Надеюсь, что после стабилизации ситуации с COVID-19 ваш визит в Республику Корея позволит развить и еще более углубить стратегическое партнерство между нашими странами».

Президент Украины Владимир Зеленский в своем письме на имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева отмечает: «За годы независимости Республика Казахстан стала надежным другом Украины в Центральной Азии. Верю в дальнейшее успешное развитие двустороннего взаимодействия между нашими независимыми странами на основе доверия и взаимной поддержки государственного суверенитета и территориальной целостности».

Свои поздравления на имя Касым-Жомарта Токаева по случаю 29-ой годовщины Независимости Казахстана также направили Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Президент Венгрии Янош Адер, Президент Италии Серджо Маттарелла, Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга, Президент Польши Анджей Дуда, Президент Финляндии Саули Ниинистё, Президент Сербии Александр Вучич, Президент Израиля Реувен Ривлин, Президент Литвы Гитанас Науседа, Президент Хорватии Зоран Миланович, Президент Болгарии Румен Радев, Президент Молдовы Игорь Додон, Президент Мальты Джордж Велла, Капитан-регенты Сан-Марино Алессандро Карделли и Мирко Долчини, Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, Президент Палестины Махмуд Аббас, Президент ЮАР Матамела Сирил Рамапоза, Президент Туниса Каис Саид, Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф аль-Осеймин, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпур, Специальный Представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман, Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов, Президент ExxonMobil Global Projects Company Нил Даффин, Главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци, Директор Объединенного института ядерных исследований РФ Виктор Матвеев, Посол Эстонии в Казахстане Хейти Мяемеэс, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава администрации г. Байконур Константин Бусыгин.