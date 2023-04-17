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    Шынгыс Ильясов назначен советником министра энергетики РК

    17 Апреля 2023, 19:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шынгыс Ильясов назначен советником министра энергетики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    До назначения на новую должность Шынгыс Ильясов был директором департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО «КазТрансОйл».

    Трудовую деятельность Шынгыс Ильясов начал консультантом Молодежного центра акимата Алгинского района Актюбинской области. В разные годы работал директором департамента по связям с общественностью Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Региональной службе коммуникаций Актюбинской области, пресс-службе акима Актюбинской области, в Службе центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан. Окончил факультет международных отношений Восточно-Европейского университета, факультет менеджмента Казахско-Русского Международного университета.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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