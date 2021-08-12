Шымкентское управление культуры опровергло задержание своих сотрудников

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Управление культуры, развития языков и архивов Шымкента выступило с заявлением после сообщения Антикоррупционной службы о задержании должностных лиц по подозрению в попытке дачи взятки, передает МИА «Казинформ».

Заявление появилось на официальной странице управления в Instagram.

«По поводу новостей в социальных сетях и СМИ касаемо управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент сообщаем следующее.

Должностные лица (руководитель, заместители руководителя), а так же другие госслужащие управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент находятся на своем рабочем месте. Кроме 3-х специалистов, находящихся в трудовом отпуске. Официальное письмо со стороны правоохранительных органов в управление не поступало», - говорится в сообщении.

Напомним, 11 августа пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции сообщила, что должностные лица управления культуры города Шымкента подозреваются в покушении дачи взятки в размере 80 млн тенге за прекращение уголовного дела в отношении последних по факту хищения бюджетных средств, задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДП города Шымкент.



