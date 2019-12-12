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    Шымкентский врач в канун Дня независимости провела благотворительную акцию

    12 Декабря 2019, 14:28

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте врач Мадина Ермаганбетова провела благотворительную акцию для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Доктор накрыла для них праздничный дастархан, а также раздала продукты родителям, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мадина Ермаганбетова поздравила детей с наступающим праздником – Днем независимости. Она отметила, что этой акцией хотела доставить радость ребятам, пожелала им здоровья, успехов и раздала подарки.

    «Мы решили проявить заботу о наших детях, вселить в их сердца чувства сопричастности к чужой беде, сострадания. Ведь именно так можно внести вклад в воспитание детей в духе любви к ближнему, готовности всегда прийти на помощь», - говорит Мадина Ермаганбетова.

    К акции также присоединился коллектив «Оңтүстік цирк», артисты которого организовали развивающие игры с детьми, придали красочности празднику.

    Отметим, что проводимая в канун Дня независимости главным врачом городского центра гипербарической оксигенации Мадиной Ермаганбетовой благотворительная акция уже стала традиционной и проводится ежегодно.

    Автор: Айнур Акбаева

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Благотворительность Шымкент
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