Шымкентский врач в канун Дня независимости провела благотворительную акцию

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте врач Мадина Ермаганбетова провела благотворительную акцию для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Доктор накрыла для них праздничный дастархан, а также раздала продукты родителям, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Мадина Ермаганбетова поздравила детей с наступающим праздником – Днем независимости. Она отметила, что этой акцией хотела доставить радость ребятам, пожелала им здоровья, успехов и раздала подарки.

«Мы решили проявить заботу о наших детях, вселить в их сердца чувства сопричастности к чужой беде, сострадания. Ведь именно так можно внести вклад в воспитание детей в духе любви к ближнему, готовности всегда прийти на помощь», - говорит Мадина Ермаганбетова.

К акции также присоединился коллектив «Оңтүстік цирк», артисты которого организовали развивающие игры с детьми, придали красочности празднику.

Отметим, что проводимая в канун Дня независимости главным врачом городского центра гипербарической оксигенации Мадиной Ермаганбетовой благотворительная акция уже стала традиционной и проводится ежегодно.

Автор: Айнур Акбаева