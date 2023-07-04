Шымкентский НПЗ выйдет нормальный технологический режим к 13 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев посетил Шымкентский нефтеперерабатывающий завод с целью ознакомления с ходом производства и отгрузки ГСМ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

В настоящее время ТОО ПКОП осуществляет отгрузку автобензинов в объеме 3500-5000 тонн в сутки, дизтоплива - 2 500 тонн в сутки, авиатоплива - 1 000 тонн в сутки, сжиженного газа – до 600 тонн в сутки. Установка первичной переработки нефти и комплекс глубокой переработки нефти работают на загрузке 10 500 тонн в сутки.

При этом запасы ГСМ на заводе по состоянию на сегодняшний день составляют: бензины – 22000 тонн, ДТ – 30800 тонн, авиакеросин – 5800 тонн, мазут – 11600 тонн.

В ходе проведенного совещания Президент ТОО ПКОП Ерболат Кожабаев доложил, что с учетом имеющихся запасов автобензинов в 22000 тонны, а также их продолжающегося ежедневного производства в объеме 2000-2500 тонн в сутки, завод в течение 11 дней запланированных ремонтных работ способен отгружать 4000-4500 тонн автобензинов в сутки.

«Во время нормальной штатной деятельности завод отгружал в среднем порядка 5000 тонн бензинов в сутки. То есть сейчас, несмотря на проводимые работы, НПЗ отгружает бензинов почти столько же и практически работает в штатном режиме. К примеру, сегодня завод и вовсе отгрузил 7000 тонн бензинов», - добавил он.

Кроме того, руководство завода проинформировало главу КМГ о проводимых работах по регенерации катализатора и ремонта теплообменника Т-251 на установке каталитического риформинга, которая производит высокооктановый компонент бензина. К выполнению ремонтных работ привлечены специалисты завода-изготовителя теплообменника. По словам специалистов Шымкентского НПЗ, процедура регенерации катализатора и ремонт теплообменника будут завершены 11 июля с выходом завода на нормальный технологический режим к 13 июля.

«Буквально сегодня я был в Атырау. Посетил АНПЗ. Ситуация под контролем, идет планомерное восстановление технологического режима на установках завода. К 6 июля планируется вывести весь завод на нормальный режим. Отгрузка нефтепродуктов идет со всех НПЗ, в стране сформированы высокие запасы АИ-92 и ДТ, поэтому негативного влияния на внутренний рынок краткосрочная остановка на АНПЗ и частичный ремонт на Шымкентском НПЗ не окажут», - отметил в ходе совещания с руководством и инженерно-техническим персоналом ТОО ПКОП М. Мирзагалиев.

Напомним, 3 июля в 18:25 (по времени Астаны) из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка ТОО «АНПЗ». В результате этого происшествия остановились технологические установки предприятия, запитанные от внешних сетей. Отгрузка топлива со всех казахстанских НПЗ продолжается.

Как ранее сообщили пресс-службе ТОО «МАЭК», 3 июля в 17 часов 31 минуту на ТЭС остановили энергоблок 1 из-за резкого увеличения подпитки котла. Ограничения по потребителям Мангистауской области отсутствуют. Ремонтные работы после остывания энергоблока 1 начнутся после 00-00 ч. 5 июля. Остывание более суток. Подана срочная заявка на ремонт блока 1 до 00-00 ч. 6 июля.

В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично, либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях. Работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии, проинформировали компании «КазМунайГаз».

По состоянию на 21:30 3 июля подача электроэнергии по Атырауской области полностью восстановлена, сообщила пресс-служба акимата региона.