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    Шымкентский НПЗ частично остановят на ремонт

    1 Июля 2023, 12:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики Республики Казахстан сообщает о планируемой 3 - 14 июля остановке на регенерацию катализатора и пуску установки каталитического риформинга Шымкентского НПЗ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    Процедура регенерации направлена на восстановление активности катализатора риформинга SR 1000 и сохранения выработки «народного» автобензина Аи-92 при неисправном сырьевом теплообменнике Т-251 (применяется при производстве автобензина Аи-95).

    Также для выяснения причин неисправности теплообменника Т-251 и недопущения повторения аналогичных ситуаций, учредителями ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» - АО НК «КазМунайГаз» и CNPC проводится расследование и разработка плана действий.

    В целях сохранения баланса автобензинов на июль т.г. производственные планы скорректированы следующим образом:

    Атырауский НПЗ – увеличена выработка премиального автобензина Аи-95 с 20 до 45 тысяч тонн, Аи-92 - сохранится на уровне свыше 100 тысяч тонн.

    Шымкентский НПЗ – снижена выработка премиального автобензина Аи-95 на 29 тысяч тонн, Аи-92 - сохранится на уровне свыше 140 тысяч тонн.

    Принимая во внимание период летних отпусков и повышенный спрос на Аи-95, крупными сетями АЗС - «PetroRetail», «Sinooil», «Helios» и «Газпромнефть» прорабатываются вопросы импорта автобензина Аи-95 в рамках индикативного плана между Министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации.

    Совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют

    автобензин Аи-92 – 357 тысяч тонн, что достаточно для покрытия 23-суточной потребности страны;

    Аи-95 – 50 тысяч тонн (15 суток);

    дизтопливо - 518 тысяч тонн (28 суток).

    Кроме того, продолжается деятельность региональных комиссий по ГСМ акиматов областей и городов республиканского значения совместно с представителями агентств по защите и развитию конкуренции и финансового мониторинга, комитетов государственных доходов и регулирования естественных монополий, в том числе по недопущению ограничений АЗС в реализации и мониторинга запасов ГСМ на нефтебазах, необоснованного повышения цен и перетоков ГСМ.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Нефть Шымкент
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