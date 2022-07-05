Шымкентский филиал КазТрансГаз Аймак оштрафовали на 18,37 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам проверки в отношении Шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак», департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкенту составлены четыре административных протокола по части четвертой статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Шымкентский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак», получив информацию о завершении строительно-монтажных работ согласно выданным техническим условиям, не осуществил подключение к регулируемой услуге в установленные законодательством сроки, что в свою очередь является грубым нарушением статей 24 и 26 Закона «О естественных монополиях».

Данные административные дела рассмотрены Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Шымкента.

Его решением Шымкентский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» привлечен к административной ответственности с наложением административного штрафа на общую сумму 18 378 000 тенге.

Фото: gov.kz