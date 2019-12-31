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Шымкентским полицейским вручили 109 новых автомобилей

31 Декабря 2019 22:05
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Шымкентским полицейским вручили 109 новых автомобилей

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В преддверии нового года в Департаменте полиции города состоялось торжественное вручение служебных автомобилей. Мероприятие прошло на центральной площади Аль-Фараби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Шымкента.

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В церемонии приняли участие аким города Шымкент Ерлан Айтаханов, секретарь маслихата г.Шымкент Гани Ташкараев, руководители Департамента полиции во главе с начальником - полковником полиции Ералы Жумаханбетовым.


Всего автопарк шымкентской полиции пополнили 109 новых автомобилей. Все они отечественного производства «JAC». Из них 80 модели «JAC S3» и 29 модели «JAC S5».

Все автомашины оснащены современной спецтехникой, видеорегистраторами и навигационными системами. Это даст возможность координировать работу групп задержания в режиме реального времени и позволит свести к минимуму время прибытия нарядов на место происшествия или на охраняемый объект.

Ключи и документы от новых автомобилей сотрудникам полиции вручил аким города Ерлан Айтаханов. Он отметил, что улучшение материально-технической базы Департамента полиции поможет сделать работу полицейских более эффективной.


В свою очередь, начальник Департамента полиции города Шымкент полковник полиции Ералы Жумаханбетов от лица всех сотрудников Департамента поблагодарил акима города Ерлана Айтаханова за поддержку и предоставленный автотранспорт. Также поблагодарил весь личный состав за добросовестное несение службы, обеспечение общественной безопасности и спокойствия граждан, поздравил с получением служебного транспорта, выразив уверенность, что новые автомобили позволят полицейским стать мобильнее и реагировать на сообщения граждан быстрее. Призвал бережно относиться к служебным автомобилям.

Завершилось мероприятие торжественным маршем.



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Ключевые слова: МВД РК, Шымкент,
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