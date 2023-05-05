Шымкентские школьники 1-8 классов перейдут на дистанционку из-за ветра

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 5 мая в связи с ухудшением погодных условий занятия 1-8 классах будут проводиться в дистанционном формате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление образования.

«Обезопасьте детей от штормового ветра! Обоснование: В соответствии с письмом штормовое предупреждение СГЯ №28/12 от 03 мая 2023 года филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Туркестанской области, в городе Шымкенте: 4 и 5 мая ожидается ветер восточный порывы 15-20, днем временами 25 м/с», - говорится в сообщении управления образования.

Штормовое предупреждение объявили 5 мая в нескольких областях Казахстана из-за сильного ветра, тумана и заморозков.



