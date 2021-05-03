Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Шымкентские полицейские нашли пропавшую трехлетнюю девочку

    3 Мая 2021, 10:51

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Шымкентские полицейские нашли и вернули родителям пропавшую трехлетнюю девочку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    2 мая 2021 года в управление полиции аль-Фарабийского района обратилась местная жительница 1999 года рождения с заявлением о пропаже дочери. По словам матери, около 13:00 часов ее 3-летняя дочь вышла из дома и пропала.

    Для установления местонахождения девочки начальник департамента полиции города Шымкент генерал-майор полиции Ералы Жумаханбетов дал поручение всем районным управлениям полиции.

    В розыскных мероприятиях был задействован весь личный состав департамента.

    Более 500 стражей порядка проверили территорию дворов и расспросили жителей. В поисках девочки также были задействованы служебные собаки кинологической службы.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий в 22:10 вечера сотрудники Полка патрульной полиции нашли пропавшую девочку на расстоянии одного километра от микрорайона «Отырар» и доставили ее домой к родителям.

    Родители девочки выразили искреннюю благодарность шымкентским полицейским.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    «КамАЗ» сбил 10-летнюю девочку в Актобе
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    Кредит на сумму свыше 1 млн тенге оформили на студента в Павлодаре
    На 2,5 млн тенге обманула карагандинку мошенница, обещавшая представить собаку на престижную выставку
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз