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    Шымкентцы провели кудалык на 60 человек, несмотря на карантин

    20 Июня 2021, 21:10

    ШЫМКЕНТ.КАЗИНФОРМ - Полицейские Шымкента остановили организованное во время карантина кудалык, предает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

    Ежедневно стражами порядка проводятся рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений требований Постановления Главного государственного санитарного врача города.

    В случае выявления нарушителей, в отношении них собираются документы и направляются в соответствующее учреждение для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).

    20 июня в ходе очередного рейда в Абайском районе полицейские выявили факт проведения жителями торжества «кудалык» в ресторане, расположенном по улице Рыскулова. В зале ресторана собралось около 60 человек.

    Стражи порядка остановили мероприятие и провели разъяснительную работу, после чего собравшиеся разошлись. У администратора объекта взята объяснительная.

    Собранные документы направлены в районное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Шымкент Общество Коронавирус в РК
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