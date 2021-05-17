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    Шымкент вернулся в «красную» зону по коронавирусу

    17 Мая 2021, 10:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «красной» зоне по коронавирусу находятся семь регионов в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 мая 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

    В «желтой» зоне: Актюбинская, Алматинская, Павлодарская области.
    В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская , Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
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