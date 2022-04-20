Шымкент стал лидером по привлечению инвестиций в основной капитал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В числе аутсайдеров по этому показателю Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Кызылординская области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба, в ходе которого были рассмотрены итоги исполнения целевых индикаторов по привлечению инвестиций в основной капитал (далее – ИОК) за 2021 год и 1 квартал 2022 года, а также ход реализации проекта компании «Valmont Industries» по строительству завода механизированных оросительных систем.

Выступая с докладом, вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров сообщил, что по итогам прошлого года лидерами в исполнении планов по привлечению ИОК стали город Шымкент (115% от плана – 462,1 млрд тенге), Актюбинская (101,8% от плана – 815,6 млрд тенге) и Костанайская (101,3% от плана – 416,2 млрд тенге) области.

В числе аутсайдеров по этому показателю Северо-Казахстанская (80,4% от плана – 331,9 млрд тенге), Западно-Казахстанская (69,6% от плана – 423,7 млрд тенге) и Кызылординская (66,4% от плана – 302,8 млрд тенге) области.

Среди государственных органов лидерами являются МСХ РК (108,4% от плана – 893,3 млрд тенге), МИИР РК (100,3% от плана – 6 036,7 млрд тенге) и МЦРИАП РК (98,7% от плана – 235,8 млрд тенге). Неисполнение планов отмечено со стороны МКС РК (62,8% от плана – 566,6 млрд тенге) и Минздрав РК (49,3% от плана – 198,7 млрд тенге).

Заслушав выступления других докладчиков по регионам и ведомствам, Алихан Смаилов отметил, что новые экономические вызовы несут в себе не только риски, но и возможности для роста, поэтому руководству всех регионов и госорганов нужно активизироваться в этом направлении.

«Мы видим, что есть определенные риски у госорганов по недостижению целевых показателей. Отстающим центральным госорганам и регионам следует обратить на это внимание. Поручаю активизировать работу по привлечению инвестиций в основной капитал и держать данный вопрос на особом контроле. Министры и акимы будут нести за это персональную ответственность», - сказал Премьер-Министр РК.







