Шымкент примет чемпионат Казахстана по художественной гимнастике

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте пройдет чемпионат Казахстана по художественной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

С 18 по 21 мая определятся сильнейшие атлеты среди воспитанников спортивных школ-интернатов и клубов, детско-юношеских спортивных школ и специализированных школ олимпийского резерва для детей и юношей. Планируется, что в чемпионате примут участие 52 команды из всех регионов страны. 250 участников будут соревноваться в индивидуальных зачетах, а 61 команда во всех категориях будет бороться за медали в групповых соревнованиях.

Отметим, что республиканский чемпионат пройдет без зрителей, с соблюдением санитарных требований.